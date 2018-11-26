Трамп посоветовал Мексике отправить обратно прибывших мигрантов
15:16, 26 ноября 2018Мир
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Американский лидер также призвал конгресс США выделить финансирование для строительства стены.
Иллюстрация / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил в твиттере о возможности навсегда закрыть границу с Мексикой, если это будет необходимо.
Американский лидер также призвал конгресс США выделить финансирование для строительства стены.
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«Мексика должна отправить развивающих флагом мигрантов, многие из которых хладнокровные преступники, обратно в их страны.Делайте это с помощью самолета, автобуса, делайте это каким хотите способом, но они не придут в США. Мы закроем границу навсегда, если потребуется. Конгресс, профинансируйте создание стены», — написал Трамп.
Ранее сообщалось, что пограничники применили слезоточивый газ против мигрантов на южной границе США.
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