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Трамп посоветовал Мексике отправить обратно прибывших мигрантов

15:16, 26 ноября 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Американский лидер также призвал конгресс США выделить финансирование для строительства стены.

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«Мексика должна отправить развивающих флагом мигрантов, многие из которых хладнокровные преступники, обратно в их страны.Делайте это с помощью самолета, автобуса, делайте это каким хотите способом, но они не придут в США. Мы закроем границу навсегда, если потребуется. Конгресс, профинансируйте создание стены», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что пограничники применили слезоточивый газ против мигрантов на южной границе США.

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Теги: #Мексика#Дональд Трамп