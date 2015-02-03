Путин заявил Меркель, что Киев должен "купить" боевиков на Донбассе по "чеченскому" сценарию - СМИ

Президент России Владимир Путин предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель "чеченский вариант" урегулирования конфликта на востоке Украины.

Подобное предложение он высказал во время переговоров в австралийском Брисбене, пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники, передает Европейская правда.

Как отмечается, Меркель стремилась услышать от Путина, чего он действительно хочет, чтобы таким образом достичь соглашения для разрешения конфликта.

В ответ президент РФ заявил, что Киев должен справиться с боевиками так, как он расправился с сепаратистами в Чечне: покупая их с помощью автономии и денег.

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Как сообщают источники издания, для Меркель такая идея была неприемлемой.

Уже на следующий день канцлер Германии отвергла осторожные высказывания и говорила о том, что Россия может угрожать не только Украине, но и также Грузии или Балканам.

По словам одного из российских чиновников, переговоры в Брисбене также стали и определенной точкой для российской стороны.

"Путин и Меркель никогда не могли терпеть друг друга", - сказал он изданию.

"Конечно, они профессионалы, поэтому они делали дружелюбный вид в течение длительного времени. Но, кажется, теперь все изменилось", - добавил чиновник.