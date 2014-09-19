Путин предложил провести переговоры по Украине в австрийской столице - СМИ

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с австрийским канцлером Вернером Файманном предложил провести в Вене очередной этап мирных переговоров относительно Украины.

Об этом сообщает сайт австрийской газеты Österreich со ссылкой на канцлера, передает Украинская правда.

По данным издания, Путин позвонил Файманну через полчаса после возвращения канцлера из Рима, где тот обсуждал судьбу Украины с главой внешнеполитического ведомства ЕС Федерикой Могерини.

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Österreich уточняет, что "взрывоопасная" беседа, которую Путин хотел проводить только по защищенной от прослушивания линии, длилась 20 минут и велась на немецком языке.

В свою очередь австрийский канцлер озвучил Путину четыре требования со стороны ЕС: как можно быстрее вывести с востока Украины всех российских военных, признать суверенитет и целостность Украины, обеспечить охрану украинской границы с целью не допустить повторного проникновения российских солдат и обеспечить поддержку мирного процесса в Украине со стороны Кремля.

В свою очередь Путин заявил, что "видит постепенное позитивное развитие событий в Украине" и заверил, что "высоко ценит" мирные попытки Файманна.

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По данным издания, австрийский канцлер сразу сообщил о разговоре немецкой коллеге Ангеле Меркель, которая, утверждает Österreich, обрадовалась такому посредничеству.

Впрочем сам Файманн отметил, что до окончательной цели еще далеко.