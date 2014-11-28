Количество жертв серии взрывов в Нигерии возросло до 120 человек, еще 270 ранены - СМИ

Об этом передает агентство Франс Пресс со ссылкой на сотрудников скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось о том, что в результате теракта погибли по меньшей мере 92 человека.

Три взрыва прогремели в пятницу у соборной мечети нигерийского города Кано на севере страны: взрывные устройства сработали как раз в тот момент, когда верующие собрались у входа в здание для участия в пятничной молитве.

Как заявил СМИ представитель местной полиции Эммануэль Ожукву, теракт устроили два террориста-смертника, которые после взрывов принялись расстреливать прихожан, попытавшихся покинуть место трагедии. Полицейский не уточнил, сколько человек участвовало в нападении, однако, по его данным, четверо из них убиты.

Читайте такжеВ Нигерии террорист-смертник взорвал бомбу в школе для мальчиков: 47 студентов погибли

Как отмечает РИА Новости, ни одна из террористических группировок, действующих в данном регионе, до сих пор не взяла на себя ответственность за случившееся, однако следствие полагает, что это дело рук радикальной исламистской группировки ”Боко Харам”, члены которой выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране.

Группировка стоит за большинством терактов, которые регулярно совершаются в стране. Президент Нигерии Гудлак Джонатан еще год назад объявил о введении чрезвычайного положения в ряде штатов в связи с угрозой терактов и нападений боевиков ”Боко Харам”.

На минувшей неделе эмир главной мечети в Кано Сануси Ламидо призвал верующих всего региона начать вооруженную борьбу с ”Боко Харам”, тем самым поставив под сомнение способность правительственных сил Нигерии защитить мирных жителей от нападений исламистов. По мнению наблюдателей, эмир Кано является весьма влиятельной фигурой в стране, половина населения которой (свыше 80 миллионов человек) составляют мусульмане.