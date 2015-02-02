Следующий выпуск Charlie Hebdo выйдет в продажу 25 февраля

Об этом сообщает РИА "Новости".

"Наконец-то! Еще немного терпения, новый Charlie Hebdo выйдет 25 февраля. Встретимся во всех киосках", — написал в своем микроблоге в Twitter один из сотрудников издания Лоран Леже (Laurent Leger).

Читайте такжеВо Франции тайно похоронили террористов, расстрелявших журналистов Charlie HebdoНакануне стало известно, что редакция Charlie Hebdo решила сделать перерыв в работе. "Дорогие читатели. Команда Charlie Hebdo хочет поблагодарить всех и каждого из вас за огромную поддержку и то сочувствие, которое мы получили за прошедшие недели. Мы не забываем вас и вернемся в газетные киоски в ближайшие недели", — пообещали авторы издания.