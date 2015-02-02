Кэмерон: Саудовская Аравия спасла сотни британцев

Об этом заявил британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, передает Би-би-си. Он сказал об этом в телеэфире, отвечая на вопрос, почему Соединенное Королевство поддерживает столь тесные связи с саудовцами, несмотря на их сомнительный послужной список в деле соблюдения прав человека.

Читайте такжеСовбез ООН осудил убийство исламистами японского журналиста

Дэвид Кэмерон заявил, что ради обеспечения безопасности Британии приходится выстраивать отношения с теми странами, с которыми не всегда и не во всем можно согласиться.

Британский премьер сообщил, что упомянутые им разведданные были получены от Саудовской Аравии после его прихода к власти пять лет назад, но не привел никаких дополнительных сведений.