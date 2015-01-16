Обама и Кэмерон обсудят кибербезопасность на переговорах в Вашингтоне
09:09, 16 января 2015Мир
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Президент США Барак Обама и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон обсудят в пятницу на переговорах в Вашингтоне вопросы национальной безопасности.
REUTERS
Предполагается, что Обама и Кэмерон объявят о планах сотрудничества разведок и служб безопасности двух стран по борьбе с кибератаками, сообщает Русская служба Би-би-си.
Лидеры Британии и США ранее договорились о создании совместных подразделений экспертов по борьбе с киберпреступностью. Обе страны также проведут учения по отражению кибератак.
Читайте такжеКэмерон и Обама договорились о консолидированном давлении на Россию По словам Кэмерона, необходимость сотрудничества спецслужб стала еще более актуальной в связи с огромной опасностью, которую представляет исламский экстремизм.
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