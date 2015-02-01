Совбез ООН осудил убийство исламистами японского журналиста



Акция в поддержку попавшего в плен пилота ВВС Иордании Моаза аль-Кесасба прошла в его родном городе Эль-Карак, передает ТАСС.

В принятом в воскресенье заявлении для печати члены СБ ООН призвали все страны помочь найти и наказать палачей гражданина Японии, а также потребовали незамедлительно освободить всех удерживаемых исламистами заложников.

”Члены Совета Безопасности потребовали немедленного, безопасного и безоговорочного освобождения всех заложников, удерживаемых ИГ, ”Джебхан ан-Нусра” и другими лицами, группами и организациями, связанными с ”Аль-Каидой”, - говорится в документе, принятом под председательством Китая.

В СБ ООН подчеркнули, что расправа над Гото ”служит еще одним мрачным напоминанием о все больших опасностях, с которыми журналисты и другие люди ежедневно сталкиваются в Сирии”, а также ”в очередной раз демонстрирует жестокость группировки ИГ, которая несет ответственность за тысячи злодеяний в отношении сирийского и иракского народа”.

Члены Совбеза дали понять, что ”варварские акты”, подобные казням заложников, ”не страшат их, а только усиливают убежденность в том”, что международное сообщество должно сплотиться для противодействия ИГ и другим экстремистским силам.

Читайте такжеБоевики ИГ казнили японского заложника

При этом в Совете напомнили, что готовы ввести санкции против любых лиц или организаций, которые оказывают поддержку исламистам.

20 января боевики ИГ распространили видеозапись с Кэндзи Гото и его соотечественником Харуной Юкавой, которых угрожали убить в случае, если правительство Японии не заплатит за них выкуп в 200 млн долл в течение 72 часов. По истечении срока в интернете появилось видео, в котором сообщалось, что Юкава уже убит.

В субботу вечером экстремисты ИГ опубликовали видеоролик с убийством Кэндзи Гото. Ее подлинность ”с высокой долей вероятности” подтвердило правительство Японии. Премьер-министр страны Синдзо Абэ это бесчеловечным и презренным актом террора. С осуждением действий ИГ выступили ряд других влиятельных мировых политиков. В частности, Глава правительства Великобритании Дэвид Кэмерон назвал группировку ”воплощением дьявола”.