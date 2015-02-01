В сети появилось видео казни предположительно второго японского заложника ИГИЛ

Правительство страны проверяет подлинность видео. Японские власти признали, что попытки переговоров об освобождении Гото не принесли успеха, пишет Радио Свобода.

20 января группировка "Исламское государство" опубликовала видео, на котором вооруженный мужчина угрожает убить двух японских заложников, если власти Японии не заплатят за них выкуп в 200 миллионов долларов. Через несколько дней в сети появилась видеозапись, на которой боевики сообщали о казни одного из заложников, Харуны Юкава.

Кэкдзи Гото родился в 1967 году. Он занимался видеожурналистикой, в 1996 году основал частную продюсерскую компанию Independent Press. Гото был захвачен в заложники в октябре 2014 года в Сирии, куда он отправился, чтобы попытаться освободить Юкаву, попавшего в руки боевиков на полгода ранее.