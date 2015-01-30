Der Spiegel: Как Европа собирается сдерживать Ципраса

Об этом пишет Грегор Петер Шмитц в статье под названием «Как Европа собирается сдерживать Ципраса», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

«Сириза» изменила Европу, и никто не понимает этого лучше, чем Мартин Шульц. Председатель Европейского парламента в течение многих лет играет роль «хорошего немца» - который, в отличие от канцлера Ангелы Меркель, с пониманием относится к жертвам политики жесткой экономии, в том числе к грекам.

Но это было в те дни, когда лидер «Сиризы» Алексис Ципрас еще был активным оппозиционным политиком, а не действующим главой правительства, с которым Шульц встречался в четверг в Афинах с целью положить конец «греческому подчинению».

И сразу же Шульц стал другим, очень рассудительным европейским государственным деятелем. Достигнуто «согласие по многим вопросам», сообщил он после встречи только для протокола, но есть и другие вопросы, требующие «дальнейшего обсуждения». Кроме того, двухчасовая беседа с Ципрасом была «иногда напряженной».

Хотя Шульц не был столь резок, как накануне своего визита. На Втором канале (немецкого телевидения) он прогремел: «У меня нет никакого желания вести идеологические споры с правительством, которое существует всего два дня». Социал-демократ не собирался быть слишком обаятельным.

Афины, по-видимому, не намерены предпринимать «односторонних шагов» для преодоления долгового кризиса, намекнул Шульц. Но за закрытыми дверями, он, по данным газеты «Bild», взывал к совести Ципраса: Никакого сокращения долга для Афин, хотя Ципрас вновь заявил, что другие страны Европы должны списать грекам, по крайней мере, часть их задолженности в 320 млрд евро. Шульц уговаривал грека проводить разумную политику.

Популисты и левые приветствуют «Сиризу»

Европейские радикальные левые считают триумф «Сиризы» сигналом к действию. Кроме того, Франция и Италия надеются, что отход от немецкой политики жесткой экономии станет проще. Даже правые популисты, как Марин Ле Пен во Франции и лидер AFD Бернд Луке в Германии пытаются использовать критику Брюсселя новым движением для собственных целей.

Но самые важные политические игроки, особенно в Германии, строго придерживаются нынешнего курса – и напоминают Греции о том, как мало возможностей для переговоров у страны-банкрота. Уже в конце февраля закончится пакет помощи для государства, которое по-прежнему страдает от отсутствия реформ.

Вице-канцлер Зигмар Габриэль (СДПГ) сказал, что желает Ципрасу успехов в «разрушении системы коррупции, личного обогащения и личной выгоды, которая до сих пор сохраняется в Греции, несмотря на программу реформ».

И генеральный директор Евро-Группы Йерун Дейсселблум - тоже социал-демократ - в пятницу в Афинах будет пытаться образумить греков. Еще до выборов, голландец подчеркнул в SPIEGEL ONLINE, что партнеры прекратят всякую помощь, если Афины нарушат соглашения о реформах.

Дейсселблум собирается обсудить с новым правительством Греции остановку запланированных программ приватизации на миллиарды долларов, - которые были четкими требованиями международных кредиторов.

Понятное послание

Шульц и Дейсселблум передают одно и того же послание: Переговоры могут состояться, но не в результате шантажа. Этой линии они придерживались также в четверг на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Еще до совещания Ципрас - который принимал российского посла в качестве первого государственного гостя и, возможно, спекулировал финансовой помощью из Москвы, - пожаловался на план введения дальнейших санкций против России из-за эскалации кризиса в Украине.

Его новый министр иностранных дел Никос Котциас, общепризнанный поклонник Путина, объявил для протокола: «Каждый, кто думает, что Греция из-за долгов откажется от своего суверенитета и права на активное участие в принятии решений ЕС, ошибается».

В Брюсселе Котциас вел себя сдержанно, министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер оценил его профессионализм. Сепаратисты в России и Украине столкнутся с новыми запретами на въезд и блокировкой счетов.

Хотя до сих пор нет никакого прогресса в вопросе новых экономических санкций против Москвы, но никакого прорыва и не ожидалось. Теперь лидеры стран и правительств будут иметь дело с этим вопросом на саммите 12 февраля.

Тогда премьер-министр Ципрас лично приедет в Брюссель, и решение о новых санкциях должно быть принято единогласно. Это дает Ципрасу значительное преимущество в переговорах. Посмотрим, насколько упрямым он будет - или как быстро он признает слабые стороны греческой позиции.

«Я не думаю, что это произойдет так быстро», сказал член Европарламента Маркус Фербер. «Ципрас будет бороться – всем нам, в Европе, предстоят трудные времена».