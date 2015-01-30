Скандальный олигарх Ротенберг признал, что его мост в Крым станет "черной меткой" и полной изоляцией от Запада

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении "Стройгазмонтажа" Аркадия Ротенберга генподрядчиком по строительству моста из России в оккупированный Крым, сообщает "Коммерсант".

Судьба одного из самых громких и политизированных проектов долго оставалась неопределенной. Миллиардер и друг президента РФ Владимира Путина Аркадий Ротенберг называет мост своим заключительным большим проектом, признавая, что это своеобразная черная метка и полная изоляция от Запада.

Сегодня должно быть опубликовано соответственное распоряжение правительства РФ, сообщили источники "Ъ".

О подготовке распоряжения стало известно в середине месяца, но еще 21 января курирующий проект вице-премьер Дмитрий Козак говорил, что решение о генподрядчике не принято.

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Как рассказал "Ъ" сам Ротенберг, подробной документации по проекту пока нет, не определена и его окончательная стоимость. С середины осени в качестве ориентира назывались 228,3 млрд руб., и бизнесмен называет цифру реальной, но подчеркивает, что она еще может быть скорректирована. Срок до конца 2018 года, о котором говорил президент Владимир Путин, Аркадий Ротенберг обещает выдержать, хотя источники "Ъ", знакомые с проектом, считают задержки неизбежными.

О строительстве моста оккупационные власти официально объявили в марте 2014 года. Непросто шел выбор генподрядчика. Ротенберг говорит, что Минтранс рассматривал "более 70 предложений", но кроме "Стройгазмонтажа" было известно только об одном возможном строителе — "Стройтрансгазе" Геннадия Тимченко, который в начале декабря официально отказался от проекта.

"Не хочется брать на себя репутационные риски",— пояснял он. Аркадий Ротенберг признает, что проект очень трудный, но для него это вызов.