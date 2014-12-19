Ситуация на въезде в оккупированный Крым обостряется - спикер АТО

Ситуация на пунктах контроля на въезд в Крым обостряется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Антитеррористической операции Андрей Лысенко.

«Обостряется ситуация на пунктах контроля на въезд во временно оккупированный Крым», - сказал он.

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Лысенко заметил, что в пунктах контроля Каланчак, Чаплинка и Чонгар количество грузовиков составляет уже свыше 400 единиц.

«Основная причина этих очередей - план российской стороны ввести с 1 января следующего года декларирование всех без исключения товаров, которые следуют из материковой Украины», - отметил Лысенко.

Он также добавил, что Государственная пограничная служба Украины делает все возможное для разгрузки этого направления. «Однако очередей на выезд из оккупированного Крыма в Украину нет», - сказал спикер АТО.