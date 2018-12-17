Авария поезда в Анкаре: девять человек задержаны, трое предстали перед судом

Один из задержанных, который отвечал за контроль и безопасность движения, прошел медэкспертизу.

В Турции после аварии с участием скоростного поезда сообщением Анкара-Конья задержаны девять человек. Читайте такжеАвария скоростного поезда в Анкаре: количество погибших и раненых выросло (фото, видео) Перед судом уже предстали трое фигурантов дела. Один из задержанных, который отвечал за контроль и безопасность движения, прошел медэкспертизу. Как сообщал УНИАН, 13 декабря скоростной пассажирский поезд Анкара-Конья столкнулся с маневровым локомотивом и врезался в надземный пешеходный переход. В результате аварии погибли девять человек.

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