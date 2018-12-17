Авария поезда в Анкаре: девять человек задержаны, трое предстали перед судом
16:06, 17 декабря 2018Мир
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Один из задержанных, который отвечал за контроль и безопасность движения, прошел медэкспертизу.
REUTERS
В Турции после аварии с участием скоростного поезда сообщением Анкара-Конья задержаны девять человек.
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Перед судом уже предстали трое фигурантов дела.
Один из задержанных, который отвечал за контроль и безопасность движения, прошел медэкспертизу.
Как сообщал УНИАН, 13 декабря скоростной пассажирский поезд Анкара-Конья столкнулся с маневровым локомотивом и врезался в надземный пешеходный переход. В результате аварии погибли девять человек.
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