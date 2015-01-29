Bloomberg: Санкции стали козырем для «Сиризы»

Об этом пишет Леонид Бершидский в своей статье, которая называется «Санкции стали козырем для «Сиризы», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Во вторник греческое правительство во главе с «Сиризой» сделало один из своих первых внешнеполитических шагов, дистанцировавшись от намерений ЕС ввести дополнительные санкции против России за ее вмешательство в ситуацию в Украине. Так как для введения санкций необходимо единогласное решение всех 28 членов ЕС, есть риск того, что Греция может блокировать дальнейшие санкции.

Лидеры крайне левой партии «Сириза» полностью поддерживают Россию. Алексис Ципрас, новый премьер-министр, повторяет утверждения российских властей о том, что в украинском правительстве есть «неонацисты» (это не так, хотя они есть среди членов парламента, и неонацистские подразделения воюют на стороне украинской армии в восточной Украине). Он старается изо всех сил подчеркнуть «стратегическое партнерство» Греции с Россией. И первым иностранным чиновником, с которым он встретился в качестве премьера, был посол России Андрей Маслов.

Янис Варуфакис, представитель греческой интеллигенции, который был назначен на должность министра финансов, не является другом президента России Владимира Путина – он однажды голосовал против того, чтобы Афинский университет присвоил почетное звание российскому лидеру – но в марте он написал сообщение в блоге с призывом к ЕС «перестать вмешиваться в украинский конфликт». Варуфакис обвинил Запад в двойных стандартах, когда он выступил против аннексии Крыма, и назвал Украину «полем боя, на котором сражаются промышленный нео-феодализм России, амбиции Госдепартамента США и новая немецкая политика «Жизненного пространства на Востоке» (neo-Lebensraum)». Наряду с таким суждением, в сентябре прошлого года шесть членов Европейского парламента от «Сиризы» проголосовали против ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Новый министр иностранных дел Греции Никос Коциас был сфотографирован в компании с Александром Дугиным, идеологом российского империализма, который близок с российскими сторонниками восстания в восточной Украине.

И новый министр обороны Греции Панос Камменос – также лидер националистической партии «Независимые греки», партнера «Сиризы» по коалиции – посетил Москву незадолго до выборов и сказал, что «санкции в отношении России противоречат интересам народа Греции».

Занимать такую решительную позицию против санкций в отношении России внутри самой Европы – случай исключительный. До сих пор, даже лидеры Восточной Европы, которые ворчали по поводу санкций, неохотно, но голосовали за их введение. Действия Ципраса приводят Грецию к конфронтации с Германией и канцлером Ангелой Меркель, которая считается главным представителем Запада на переговорах с Путиным по вопросу Украины. Меркель стремится наказать Россию за ее экспансионизм и агрессию. Может ли быть такое, что «Сиризу» это не волнует?

Если «Сириза» на самом деле стремится к конфронтации с Германией, то она рискует поставить под угрозу свою главную цель, благодаря которой ее избрали: списание государственного долга Греции. Это гораздо более важно для греческой экономики, чем какая-либо возможность возобновления экспорта фруктов в Россию, либо больший наплыв российских туристов. Тем не менее, без согласия Германии, крупнейшего кредитора Греции, списание долгов невозможно.

Скорее всего, «Сириза» пытается торговаться с Германией, демонстрируя свою способность сеять раздор и ставить под угрозу европейское единство. Греческое правительство официально выступило против намерений ЕС ввести больше санкций не из принципа, а по процессуальным основаниям, заявив, что с ней не провели консультации до того как было сделано заявление ЕС. Ципрас дает понять, что Греция хочет, чтобы ее мнение учитывали (и помогали ей финансово), либо же она будет придерживаться партийной линии.

Для страны-члена ЕС такое поведение является неприемлемым. Игроки более опытные, чем Ципрас понимают, что, для того, чтобы добиться своих целей внутри блока, лучше вести себя вежливо и осмотрительно, а не громко и нетерпеливо. Меркель особенно раздражает тактика ведения переговоров в стиле «крутого парня» (это одна из причин, по которой ее переговоры с Путиным не слишком успешны). Смирение может помочь намного больше, особенно сейчас, когда немцы понимают, что лучше списать некоторые долги Греции, чем позволить ей покинуть еврозону.

Хотя я считаю, что европейские санкции в отношении России бессмысленны и только продляют конфликт в Украине – и я бы не возражал, если бы благодаря «Сиризе» ЕС отказался бы от них – греческое правительство, как я предполагаю, в конечном счете, обменяет свой голос за санкции на списание некоторых долгов. Если это так, тогда окажется, что это просто еще одна группа циничных политиков, которые умеют ловко торговаться, а не сила, которая может изменить ситуацию, хотя греки и будут очень рады тому, что их госдолг сократится. Меркель, в свою очередь, может считать поведение «Сиризы» неприятным, но европейское единство в ключевых вопросах имеет слишком большое значение для нее, поэтому она не будет показывать своего раздражения.