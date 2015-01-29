Мужчина из Индии собирал на холодильник десять лет - BBC
15:32, 29 января 2015Мир
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Житель небольшого поселка вблизи Калькутты десять лет собирал деньги, чтобы купить холодильник.
REUTERS
Для жителей развитых стран холодильник - неотъемлемая часть быта. Он есть почти в каждом доме, и многие воспринимают это как должное, пишет BBC.
Но в беднейших уголках планеты охлаждающее устройство дома - роскошь, о которой нечего и мечтать.
Корреспонденты ВВС побывали в небольшом поселке близ Калькутты, что в Индии, и пообщались с мужчиной, который десять лет собирал деньги, чтобы купить холодильник.
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