Мужчина из Индии собирал на холодильник десять лет - BBC

Для жителей развитых стран холодильник - неотъемлемая часть быта. Он есть почти в каждом доме, и многие воспринимают это как должное, пишет BBC.

Но в беднейших уголках планеты охлаждающее устройство дома - роскошь, о которой нечего и мечтать.

Корреспонденты ВВС побывали в небольшом поселке близ Калькутты, что в Индии, и пообщались с мужчиной, который десять лет собирал деньги, чтобы купить холодильник.