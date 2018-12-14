Прокуроры США изучают деятельность инаугурационного комитета Трампа - СМИ

Следователи выясняют, не пустил инаугурационный комитет Трампа $107 млн, полученные от пожертвований, на нецелевые нужды.

Федеральные прокуроры ведут расследование в отношении инаугурационного комитета президента США Дональда Трампа.

Расследование было инициировано прокуратурой США в Манхэттене, рассказали осведомленные источники, сообщает ТСН со ссылкой на The Wall Street Journal.

По их данным, расследование находится на ранних стадиях. В частности, следователи выясняют, не потратил ли инаугурационный комитет Трампа $107 млн, полученные от пожертвований, на нецелевые нужды.

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Кроме того, прокуроры расследуют, не предоставляли ли некоторые главные доноры инаугурационного комитета пожертвования в обмен на доступ к приходящей администрации Трампа с тем, чтобы оказывать влияние на политические позиции. Как отмечает издание, это может свидетельствовать о нарушении антикоррупционного закона.

Согласно данным Федеральной избирательной комиссии, основные пожертвования поступили от бизнесмена Шелдона Адельсона, компаний AT&T и Boeing. Каждый из них предоставил более $1 млн.

При этом, отмечает газета, нет признаков того, что кто-то из этих жертвователей находится под следствием.

Ранее УНИАН сообщал, что бывший личный юрист Дональда Трампа Майкл Коэн приговорен в общей сложности к трем годам тюрьмы за нарушение избирательного законодательства и ложь Конгрессу.