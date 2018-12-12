Суд в США приговорил экс-юриста Трампа к трем годам тюрьмы

Адвокат обвиняемого Гай Петрилло сказал в суде, что его подзащитному "не повезло работать с Трампом".

Бывший личный юрист Дональда Трампа Майкл Коэн приговорен в общей сложности к трем годам тюрьмы за нарушение избирательного законодательства и ложь конгрессу.

Как установил суд, Коэн расплатился деньгами, предназначенными для кампании Трампа, за молчание двух женщин, которые говорили о своих близких отношениях с Трампом, пишет Би-Би-Си.

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Адвокат обвиняемого Гай Петрилло сказал в суде, что его подзащитному "не повезло работать с Трампом". Петрилло также добавил, что Коэну хотелось бы сотрудничать со следствием, но он "с подозрением относится к долгосрочной сделке со следствием" и хотел бы "скрыть себя и свою семью от света телекамер".

52-летний Коэн стал первым человеком из команды Трампа, который получил столь длительный срок в связи с расследованием вмешательства России в американские выборы 2016 года. Расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Майкл Коэн приехал в суд с семьей, дочерью и сыном. На вопросы журналистов, заходя в здание суда, он отвечать не стал. Судья Уильям Поули, известный своим жестким отношением к обвиняемым из среды "белых воротничков", приговорил Коэна к трем годам, а также назначил ему штраф.

"Как юрист господин Коэн мог бы и получше знать [законы]", - отметил судья.Сам Коэн перед оглашением приговора отметил, что берет на себя ответственность за все вменяемые ему преступления. "Моей обязанностью было покрывать его грязные дела", - охарактеризовал он свою работу с Трампом.

Сторона обвинения, которую на процессе представлял прокурор южного округа Нью-Йорка, просила для бывшего юриста Трампа "существенный" тюремный срок, мотивируя это тем, что решение Коэна признать себя виновным "не делает его героем". Коэн просил не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы. Он мотивировал это тем, что признал свою вину и сотрудничал со следователями из команды Мюллера.

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Как сообщал УНИАН, бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заключил сделку со следствием. Ранее уже сообщалось, что Коэн, на протяжении многих лет сотрудничавший с Трампом, готовится на сделку со следствием и может дать показания на бывшего начальника.

В 2016 году Коэн помог организовать выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Карен Макдугал, чтобы они молчали о своих интимных связях с тогда еще кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Коэн, который ранее говорил, что готов "получить пулю" за Трампа и работал на него 12 лет качестве доверенного лица по самым деликатным вопросам, признал свою вину в незаконных выплатах. Кроме того, он рассказал, что Трамп давал ему указания в этом процессе. В ответ президент заявил, что его бывший юрист лжет, чтобы получить меньший срок. Он также посоветовал никому не нанимать Майкла Коэна, если требуется хороший юрист.

Дэниелс, по словам Коэна, получила от него в 2016 году 130 тысяч долларов за молчание о связи с Трампом, которая была у них десятью годами ранее. А Коэн затем получил от компании Трампа, в которой работал юристом, 420 тысяч долларов компенсации.

Второй женщине - бывшей модели журнала Playboy Карен Магдугал - юрист, по его собственному признанию, в 2016 году собирался заплатить за молчание о связи с Трампом 120 тысяч долларов через собственную компанию. Эта сделка, впрочем, не так и не состоялась.

Поскольку информация, которую женщины собирались раскрыть, могла оказать влияние на результаты президентских выборов, прокуратура посчитала сделку с Дэниелс косвенным финансированием кампании. При этом частное пожертвование на кампанию, по американским законам, не может превышать 2700 долларов.