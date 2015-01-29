Ученые: вирус Эбола мутирует - BBC

Исследователи из Института Пастера во Франции, которые первыми зафиксировали вспышку болезни в марте прошлого года, пытаются определить, стал ли вирус за это время более заразным, передает BBC Украина.

Ученые анализируют сотни образцов крови больных Еболу в Гвинее, фиксируя изменения в вирусе.

"Мы знаем, что вирус значительно меняется, - заявил генетик Анаваж Сакунтабай. - Это важно для диагностики новых случаев и для лечения".

Возбудитель Эболы - РНК-содержащий вирус, имеющий высокий уровень вероятности мутаций. Это делает его способным к адаптации и увеличивает возможность стать более заразным.

"Мы уже видели несколько случаев (заболевания - Ред.), не имевших никаких симптомов, полностью асимптоматичные случаи", - отметил Сакунтабай.

Предыдущие похожие исследования в Сьерра-Леоне показали, что вирус Эбола значительно мутировал в первые 24 часа вспышки, заявили ранее в ВОЗ.

По официальным данным, болезнь унесла около 8,8 тысяч жизней в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии. В общем вирусом заразились 22 тысячи человек.