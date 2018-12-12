Atlantic Council: Кремль не дождется появления пророссийского президента в Украине

Российская армия отобрала у пророссийских кандидатов избирателей, а сами они слишком заняты конфликтом между собой.

Те, кто думает, что Украина совсем не изменилась после вторжения России, сильно ошибаются. На самом деле, выборы 2019 года четко докажут, что пророссийские силы не просто потеряли значительную поддержку, они вряд ли получат контроль хотя бы над одним из государственных органов.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет британский историк и политолог украинского происхождения Тарас Кузьо.

Он объясняет, что успеху лояльных к России сил на парламентских и президентских выборах мешают четыре фактора. Среди них потеря значительного количества лояльных избирателей, которые живут на оккупированных российскими войсками территориях, раскол в «Оппозиционном блоке», конфликт эго политиков, а также их тесные связи со страной, которая как раз ведет войну против Украины.

Автор напоминает, что 16% избирателей и 27 украинских избирательных округов под оккупацией на Донбассе и в Крыму. Поэтому после российского вторжения 2014 года у пророссийских кандидатов серьезно уменьшился электорат. Им стало очень трудно попасть во второй тур президентской гонки. Единственный шанс лояльных к Москве сил – это объединиться вокруг одного кандидата с определенным уровнем популярности ради противостоянии прозападным политикам. Но этого не произойдет.

Читайте такжеAtlantic Council: У Кремля есть шанс победить на выборах в Украине

Раскол «Оппозиционного блока», который сформировался на руинах «Партии регионов», тоже означает, что ни один пророссийский кандидат в президенты не сможет пробиться во второй тур. Выход Сергея Левочкина и Юрия Бойко из «Оппоблока» стал концом могущественной коалиции олигархов, у которых есть доступ к большим финансам и СМИ. Новые лидеры партии – Вадим Новинский и Александр Вилкул. Те, кто откололись от политической силы, сформировали новую платформу под названием «За жизнь», которую возглавляют Вадим Рабинович и Виктор Медведчук.

Автор замечает, что у раскола есть два важных последствия. Во-первых, на президентство претендуют сразу три кандидата от бывшего «Оппоблока»: Юрий Бойко, которого поддерживают Рабинович и Медведчук, Вадим Новинский, на стороне которого стоят донецкие олигархи, и Евгений Мураев, который сформировал свою партию «Наши». Во-вторых, все они будут играть на антивоенном популизме, который столкнется с украинским скепсисом. Потому что их планы очень размыты, а выборы состоятся как раз на фоне усиления агрессии со стороны России.

Также конфликт эго разных политиков подрывает мечты Бойко о президентстве. Будучи фаворитом Медведчука и газового лобби, он стал наиболее популярным из всех кандидатов «Оппоблока». Однако, внутренние распри в пророссийской партии обвалили его поддержку. Поэтому сейчас он занимает пятую позицию среди всех претендентов на кресло президента и, скорее всего, его падение продолжится.

Кузьо также замечает, что любой политик в Украине, связанный с Медведчуком, не имеет никакого электорального шанса на успех в стране, где 80% избирателей обвиняют правительство России в развязывании войны и агрессии в Азовском море.

Идеологически между пророссийскими политиками нет никакой разницы. С 2014 года они голосовали против каждого предложения относительно реформ. Они выступали против начала борьбы с коррупцией, противились решениям, связанным с проблемой Донбасса, и голосовали против введения военного положения после очередной агрессии России.

Читайте такжеГлавной целью российской пропаганды в Украине политические эксперты называют хаотизацію выборов (фото)

2019 год станет уже вторым избирательным циклом, в котором пророссийские силы имеют мизерные шансы на успех. И это прямое следствие военной агрессии Владимира Путина. Западным политикам нужно наконец отказаться от стереотипа о расколе Украины на «прозападную» и «пророссийскую» части, который был распространен до 2014 года. По мнению эксперта, Украина будет двигаться к сближению с Западом не смотря на то, кто станет следующим президентом: реформатор или популист.