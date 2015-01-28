The Telegraph: Путин на скамье подсудимых

Об этом сообщается в статье «Путин на скамье подсудимых», опубликованной на сайте газеты The Telegraph.

Следствие по делу об ужасной смерти Александра Литвиненко в Лондоне восемь лет назад, является глубоким человеческим напоминанием, если оно необходимо, того, почему Запад не может доверять российскому лидеру, которого обвиняют в заказе убийства. Вначале все слышали почти невероятный рассказ о том, как российские агенты спецслужб оставили следы смертельного радиоактивного вещества полоний-210 по всей нашей столице, когда искали возможность отравить их бывшего коллегу. Литвиненко был осужден за работу в качестве агента МИ-6; его фотографию российский спецназ даже использовал в качестве мишени.

Следствие проходит только благодаря решительным усилиям вдовы Литвиненко, Марины, разоблачить причастность Кремля - ​​и особенно Владимира Путина. Но сложно понять, к какому еще выводу сможет привести судебное заседание, кроме того, что уже есть подозреваемые: два агента, Дмитрий Ковтун и Андрей Луговой, ныне депутат в российском парламенте, были наиболее вероятными виновниками. Россияне отказались выдать этих двух людей, поэтому судебное разбирательство не может состояться, и следствие признает любое будущее преследование невозможным. Но Ковтун и Луговой не на скамье подсудимых - эта роль отводится Путину. Если этот произвол произошел по его приказу, что он отрицает, тогда он не только санкционировал внесудебное убийство на территории иностранного государства, но также и поставил жизни тысяч лондонцев под угрозу.

Читайте такжеСуд: Убийцы Литвиненко были уверены, что причина его смерти никогда не будет установленаПосле смерти Литвиненко дипломатические отношения Великобритании с Россией временно охладели. Прагматичная политика постановила, что они должны были быть нормализованы, и г-н Путин теперь ожидает, что к нему будут относиться с уважением, положенным главе государства, несмотря на его действия в Украине и Крыму. Если он продолжит вмешиваться в дела других народов, и вести себя как самодовольный бандит, то уважать его будет невозможно.