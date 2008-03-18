США согласны на соглашение о взаимодействии с Россией

Госсекретарь США К.Райс на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавров заявила о том, что американская сторона согласилась составить рамочное соглашение между Россией и США.

Она отметила, что это соглашение не является договором, это документ, признающий "всю широту взаимодействия между Россией и США" и создающий основу для российско-американских отношений. "Мы договорились о тех элементах, которые будут включены в это соглашение и по которым мы не могли прийти к согласию в течение нескольких лет. В частности, это борьба с ядерным терроризмом, а также предоставление обеспеченного доступа к ядерному топливу стран, которые хотят использовать его в мирных целях", - заявила госсекретарь США.

Она также добавила, что стороны обсудили, что делать после того, как истечет срок договоров о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-1) и о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП). "Элементы согласия существуют, но нужно продолжать дискуссию", - заключила К.Райс.

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