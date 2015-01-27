Die Welt: Путин использует память об Освенциме для пропаганды

Об этом пишет Юлия Смирнова в своей статье «Путин использует память об Освенциме для пропаганды», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

В Еврейском музее в Москве президент России Владимир Путин появляется с двухчасовым опозданием. Он проходит мимо танка Т-34, который выставлен в музее, мимо переживших Холокост, мимо ветеранов Второй мировой войны и дипломатов, которые терпеливо ждали его. После рукопожатий он садится рядом с главным раввином России Берл Лазаром. Теперь российское мероприятие в честь 70-й годовщины освобождения Освенцима можно начинать.

На самом деле, ожидалось, что Путин в этот день присоединится к главам других государств в Польше. Наконец, именно советская армия освободила лагерь в 1945 году. Десять лет назад в этот день памяти Путин выступал с речью в Освенциме. Сегодня он оставался в стороне от торжеств. Как сообщил официальный представитель России, вместо себя он отправил главу администрации президента, Сергея Иванова.

Интерпретация истории Путина

Кремль пояснил отсутствие Путина тем, что он не получил персонального приглашения. Многие россияне верят в эту версию. Но причин считать, что его избегают, у Путина нет. Такого приглашения не получил ни один глава государства. В этом году организаторы написали послам стран и предложили, чтобы страна сама решала, кто будет ее представлять в Освенциме. Именно бывшие заключенные, а не главы государств, должны быть в центре внимания.

В начале своего выступления Путин говорил об ужасе заводов смерти. Затем он сразу же перешел к интерпретации истории. «Все попытки, умолчать события и переписать историю, являются незаконными и аморальными», сказал президент России. За этим стоит желание, скрыть свой собственный позор. «Исторические факты доказывают, что последователи Степана Бандеры и другие помощники принимали участие в уничтожении евреев», сказал Путин. Это высказывание не случайно. Поскольку, «бандеровцами» (сторонники вызывающего множество споров украинского борца Степана Бандеры, который сотрудничал с нацистами), уже больше года во всех российских СМИ называют всех западных украинцев и сторонников революции на Майдане.

Сегодня «бесчеловечные мотивы» также распространяются по миру, заявил Владимир Путин. В качестве примеров он назвал «антисемитизм и русофобию». О «русофобии» сейчас много говорят в российских СМИ. Они имеют в виду широко распространенное, предположительно на Западе, негативное отношение к русским. «Двойные стандарты и безразличие» являются опасными и разрушительными, сказал Путин. «Как, например, сегодня с трагедией на востоке Украины, где в течение нескольких месяцев обстреливают гражданское население Донбасса, Луганска и других районов».

Особая дискуссия разгорелась перед днем памяти из-за вопроса о том, какие солдаты освободили Освенцим. Министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына подчеркнул в интервью на радио, что это были именно солдаты 1-го Украинского фронта. «Тогда, в тот день в январе, именно украинские солдаты открыли ворота и освободили лагерь», сказал он.

Это заявление было поддано резкой критике со стороны министра иностранных дел России, Сергея Лаврова. «Освенцим был освобожден Красной Армией. Там были русские, украинцы, чеченцы, татары, грузины», сказал он. Было бы цинично, сказал Лавров, «играть в этой ситуации националистическими чувствами». Министерство иностранных дел России разместило официальное заявление по этому вопросу. Всем известно, что Освенцим был освобожден Красной Армией. «Нужно прекратить, глумиться над историей и не заходить в антироссийской истерии так далеко, чтобы не чтить память тех, кто отдал свои жизни за освобождение Европы», говорилось в заявлении министерства.

«Отвратительная ложь»

Посол Польши в России, Катажина Пелчинская-Наленч, попыталась сгладить ситуацию. «Мы прекрасно понимаем, что в рядах Первого Украинского фронта Красной Армии, который открыл двери в лагере 27 января 1945 года, были русские, украинцы, белорусы, евреи и люди других национальностей», пояснила она.

Вопроса о национальности коснулся и Путин в своем выступлении в Еврейском музее. 70 процентов солдат Красной Армии были русскими. «Конечно, россияне несли на своих плечах самую тяжелую ношу в борьбе против нацизма», сказал президент России. Ветеран Великой Отечественной войны, Михаил Кабанов, который принимал участие в мероприятии, выбрал более резкие слова. Заявление министра иностранных дел Польши – это «отвратительная ложь». Он также обеспокоен тем, что «в Украине поднимает голову фашизм». Именно так, в течение нескольких месяцев российская пропаганда представляла события в Украине.

Многие россияне долгое время не знали, что такое Холокост

В Советском Союзе память о Холокосте практически отсутствует. Вместо этого, центральной темой является торжество Советской Армии над нацизмом. Всегда подчеркивался тот факт, что уничтожали людей разных национальностей. Причиной этого были свои антисемитские кампании, которые начинались в Советском Союзе в конце 40-х годов. «Сталин пошел по тому же пути, что и Гитлер», говорит Алла Гербер, президент Фонда «Холокост» в России. «Когда мы в 1992 году основали наш фонд, большинство людей в России не знали, что такое Холокост».

Соответственно, благодарность российским освободителям на церемонии в Москве сыграла особую роль, и была почти так же важна, как и траур. «Мессия в Освенциме был в униформе солдата Красной армии», заявил в начале церемонии ведущий, Борух Горин, пресс-секретарь Федерации еврейских общин России. «Он мог быть казахом или украинцем, но он всегда был русским». Главный раввин России Берл Лазар, который известен своей лояльностью к политическому руководству России, подчёркнуто поблагодарил российское правительство и президента. Путин, как почетный гость, с удовольствием это послушал.