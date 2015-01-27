The Guardian: Билл Браудер: Кремль угрожал убить меня

Я должен был встретиться с Биллом Браудером в Mari Vanna, любимом месте отдыха богатых россиян в Найтсбридже. Но когда мы приехали в этот ресторан в стиле русской загородной дачи, нам обоим стало немного не по себе. Поэтому мы пошли в незнакомый суши-бар на другой стороне улицы. Нежелание Браудера столкнуться с кем-то, кто связан с Кремлем, вполне понятно. Он объяснил, как ни в чем не бывало: «Они [Кремль] угрожали убить меня. Они открыто об этом говорят».

Браудер, американец по происхождению, является одним из самых известных критиков Владимира Путина. Более десяти лет он жил в Москве и управлял наиболее успешным инвестиционным фондом в России. Сначала он был поклонником Путина. Но в 2005 г. его депортировали из страны. Группа коррумпированных чиновников экспроприировала его фонд, Hermitage Capital, и использовала его для того, чтобы требовать уплату налогов мошенническим путем. Они украли 230 млн. долл.

Застряв в Лондоне, Браудер нанял команду юристов для своей защиты в суде. Те же российские чиновники арестовали его адвоката Сергея Магнитского, после того как он напал на след денег и подал иск. Они посадили Магнитского в тюрьму и отказали ему в медицинской помощи (у Магнитского был панкреатит и желчекаменная болезнь). После того как он провел почти год за решеткой, охранники избили его до смерти. Ему было 37 лет. У него осталась жена и двое маленьких сыновей.

Этот инцидент полностью изменил Браудера. «Если бы Магнитский не был моим адвокатом, он был бы жив», – говорит он. Для Браудера смерть Магнитского стала большим ударом. «Если бы он не принялся за мое дело, он бы до сих пор наслаждался жизнью, отцовством, заботился бы о своей жене. Молодой человек, за которого я был ответственен, умер самым ужасным образом потому, что работал на меня».

В своих мемуарах, которые будут опубликованы на следующей неделе, Браудер рассказывает, как смерть Магнитского изменила его жизнь, как он из предпринимателя превратился во всемирно известного борца за права человека. Его книга называется «Красное уведомление: как я стал врагом Путина № 1»; и похожа на документальную версию триллера Марио Пьюзо. Есть безжалостный преступный синдикат, главарь мафии – в роли Майкла Корлеоне Путин – и растущее количество трупов.

С тех пор, как убили Магнитского в 2009 г., Браудер начал колоссальную кампанию по привлечению должностных лиц к ответственности. Не в суде общей юрисдикции – в России у судебных разбирательств нет никакой перспективы – но в суде международного общественного мнения.

Браудеру удалось убедить Конгресс США принять революционный закон Сергея Магнитского. В 2012 г. суд запретил въезд для чиновников, причастных к убийству Магнитского. Он также закрыл для них доступ к банкам. Путин был в ярости. В 2013 г. русский судья приговорил Браудера заочно к девяти годам лишения свободы, и, как ни странно, «осудил» уже мертвого Магнитского. Кремль направил красное уведомление Интерполу с требованием об экстрадиции Браудера. Интерпол отказался, но Москва уже третий раз просит о его экстрадиции.

50-летний Браудер, в не привлекающем внимания костюме с галстуком, все еще похож на инвестиционного банкира, которым он раньше был. Он признает, что среди русских, вероятно, есть те, которые раздражают Путина больше, но «среди иностранцев», по его словам, он, видимо, самый большой враг президента. Его угрожали убить. В том числе, он получил сообщение с угрозой за несколько дней до смерти Магнитского (цитата из второй части «Крестного отца», отправленная на мобильный телефон коллеги, которая заставляет ужаснуться: «История учит нас, что убить можно кого угодно»). Браудер мимоходом упомянул о том, что Министерство юстиции США прошлым летом предупредило о заговоре с целью похитить его и вернуть обратно в Москву.

Это может показаться немного фантастическим, но у Кремля есть большой опыт в том, как заставить замолчать тех, кого он не любит. Японский ресторанчик, в котором мы обедали, находится в нескольких минутах ходьбы от фешенебельного района Мейфейр и отеля Millennium. Именно там в 2006 г. сотрудники КГБ предположительно отравили бывшего российского офицера разведки Александра Литвиненко. Открытое разбирательство по делу о радиоактивном убийстве Литвиненко начинается на этой неделе.

После таких угроз я удивился, почему Браудер обедает без телохранителей. «Телохранители обеспечивают лишь ложную безопасность. По-настоящему безопасно может быть только тогда, когда ваши враги ничего не знают о вас», – отвечает он.

По мнению Браудера, Запад был втянут в новую холодную войну с Россией. Наиболее заметным проявлением этого является обострение конфликта в Украине. Но в отличие от коммунистических времен, говорит он, Запад не противостоит враждебной идеологии. Он считает – и я разделяю его мнение – что Путин, его правоохранительные органы и спецслужбы, в сущности, управляют Россией, как «преступным предприятием», для собственной финансовой выгоды. Любой, кто встанет на их пути – такие, как Магнитский – может быть расстрелян, арестован или наказан финансово.

Для тех, кто не знает Россию, это может казаться немного мрачным. И можно ли назвать это русофобией, в чем обвиняют прокремлевские интернет-комментаторы всех, кто посмеет критиковать Путина? Браудер говорит, что проблемы у него не с самой Россией, а с мощной кликой бывших шпионов КГБ, которые захватили власть в государстве. «Я считаю, что Россия – это оккупированная страна. Есть 140 млн. хороших людей и 1 миллион плохих людей», – говорит он. У самого Браудера жена русская, Елена (они встретились и полюбили друг друга в Москве), и у них двое детей. Его коллеги, которые «дольше всего с ним работают, и которым он больше всего доверяет», – русские, говорит он, добавляя: «Среди 140 миллионов есть наиболее верные, щедрые и умные люди в мире».

История жизни Браудера также очень захватывающая. Его дед был главой Американской коммунистической партии в США. Когда Браудер был подростком, он был в тени своего брата вундеркинда, и Браудер решил в знак протеста стать капиталистом. Сначала он оказался в Лондоне, где некоторое время работал на Роберта Максвелла, а позже стал гражданином Великобритании. Он не слишком предан США, поскольку американцы преследовали его семью, которая разделяла взгляды левых (сенатор Маккарти обвинил его деда в Комитете Палаты представителей в антиамериканской деятельности). У Браудера было «романтическое восприятие» Великобритании, которая для него ассоциировалась с законностью и свободой.

После смерти Магнитского политика правительств западных стран разочаровала Браудера. Администрация Обамы с большой неохотой вводила санкции в отношении коррумпированных российских чиновников, опасаясь того, что это разгневает Путина – то, что Браудер называет политикой «умиротворения». Министерство иностранных дел вежливо обращалось с Браудером, но упорно не хотело принимать собственную версию закона Магнитского, несмотря на мощную межпартийную поддержку и ухудшение отношений после крымского путча Путина.

Плохих парней Браудер очень ярко изобразил в своей книге. Один из них – высокопоставленный чиновник Министерства внутренних дел, майор Павел Карпов. Карпов подал в суд на Браудера за клевету и проиграл дело – судья постановил, что у него не было права возбуждать уголовное дело в Великобритании. С тех пор Карпов так и не выплатил 250 тыс. фунтов. Браудера очень возмущает то, как коррумпированные россияне могут злоупотреблять судебной системой Великобритании.

Книга Браудера похожа на детективный роман, в котором сам Браудер и его юристы пытаются выяснить, что случилось с украденными деньгами. Постепенно они собрали все улики. Им удалось узнать, что Карпов был членом более широкой группы ловких изворотливых чиновников. В нее входил и еще один чиновник из МВД, подполковник Артем Кузнецов. А также глава московской налоговой инспекции Ольга Степанова.

Между собой члены банды потратили миллионы долларов на автомобили, недвижимость в Москве и квартиры в Дубае. В расследовании Браудера случился «огромный прорыв», когда русский, который скрывался в графстве Суррей, Александр Перепиличный, вручил им распечатки со счета Степановой в швейцарском банке (Перепиличный вел бизнес вместе со Степановой и сбежал в Великобританию, когда они разошлись).

В 2013 г. Перепиличный внезапно упал и умер во время пробежки вокруг своего особняка в графстве Суррей. Ему было 44 года, и он был в хорошей форме. Браудер немедленно написал в полицию графства, сообщив о том, что Перепиличному угрожали. Детективы не смогли раскрыть это дело. Полиция проверила его тело на токсины спустя 22 дня – к этому времени найти причину смерти было уже невозможно. Браудер уверен, что московский убийца устранил Перепиличного таким же способом, как и Литвиненко. «Я уверен в том, что он был убит. Полиция замяла это дело. Это пародия на правосудие», – говорит он.

Трудно не согласиться с мрачным анализом Браудера нынешнего российского режима, но я бы хотел подчеркнуть, что с 2000 по 2005 г. он был ярым сторонником Путина. Он сказал мне: «Я все неправильно понимал. Путин – совершенно непостижимый человек. Он не раскрывает никаких тайн. Люди воспринимали его таким, каким хотели его видеть». Он думает, что Путин будет править еще «год, два, пять лет», прежде чем он уйдет, возможно, в результате переворота. Западные санкции и крах рубля – с прошлого года он потерял 50% своей стоимости – делают путинскую систему правления нежизнеспособной, считает Браудер. «Она основана на 90% на взяточничестве и на 10% на репрессиях. Сейчас у него закончились деньги на взятки, поэтому теперь будет 90% репрессий. Я не думаю, что у него [Путина] есть инфраструктура, которая позволила бы ему быть полноценным репрессивным диктатором».

Интересно, что Браудер выступает против западных санкций в отношении простых россиян, называя их «неточным инструментом», который наказывает не тех людей. Вместо этого он хотел бы, чтобы для 1000 российских правительственных чиновников закрыли доступ к Европе и США. На счет Лондона он говорит: «Каждый русский хочет приехать сюда. Это их лазейка, их убежище». Он добавил: «У нас есть много рычагов».

Браудер говорит, что писать книгу – его первую – было «самым трудным, что я когда-либо делал». Это заняло у него 18 месяцев, писал он ее в самолетах и поездах. У него был соавтор, и он отправил первые экземпляры своей жене и 18-летнему сыну Дэвиду. «Мой сын сказал бы, что книга скучная», – шутит он. Он надеется, что его мемуары найдут своих читателей. «Все об этой истории», – говорит он.

Мы заканчиваем есть жареных кальмаров и маринованного морского окуня. Браудер говорит, что ему нужно уходить. Он едет в Давос. Там он снова будет рассказывать «библейскую» историю о Сергее Магнитском – достойном человеке, который попался в руки разбойников – людям, формирующим общественное мнение, и главам государств. Его книга, как он сам признается в заключительной главе, является своего рода жутким страховым полисом. Он пишет: «Если меня убьют, то вы будете знать, кто это сделал. Когда мои враги будут читать эту книгу, они будут знать, что вы знаете».

В холоде: злейшие враги Владимира Путина

1. Барак Обама. Враждебное отношение Путина к Обаме является скорее идеологическим, чем личным. КГБистское мировоззрение Путина основывается на анти-американизме: он считает Россию «сверхдержавой», конкурирующей с США в плане мирового влияния. После «возвращения» Путина на пост президента в 2012 г. враждебная риторика в отношении Америки достигла рекордных масштабов.

2. Михаил Ходорковский. Путин арестовал Ходорковского – в то время самого богатого человека в России – в 2003 г. и отправил его в тюрьму в Сибирь. После десяти лет за решеткой российский президент неожиданно освободил его. В том случае, если Путин уйдет в отставку, Ходорковский мог бы сыграть важную роль в российской политике. По крайней мере, это фантазии российских либералов.

3. Алексей Навальный. Московский оппозиционный лидер, который в настоящее время находится под домашним арестом. Суд недавно вынес обвинительный приговор для его брата по делу, которое многие считают сфабрикованным: верный признак того, что кампания Навального против коррупции и руководства Путина потрясла Кремль. Навальный – высокий, харизматичный юрист, который придерживается националистических взглядов, и популярный блогер: у властей множество причин, чтобы закрыть ему рот.

4. Билл Браудер. Лоббистская кампания Браудера после убийства его адвоката Сергея Магнитского была чрезвычайно успешной – США и другие страны ввели санкции против причастных к этому делу чиновников. У коррумпированных российских чиновников есть активы (и очень часто семьи) на Западе. Без виз они больше не могут пользоваться ими.

5. Петр Порошенко. Прозападный президент Украины, по сути, воюет с Путиным, который в прошлом году отобрал у Украины значительную часть территории – Крым – и разжигает сепаратистский мятеж в восточной Украине. Порошенко утверждает, что Россия под прикрытием вторглась в его страну, отправив в Украину войска, танки и тяжелое вооружение. Путин это отрицает.

И двое тех, кого уже нет в живых...

Борис Березовский. Когда-то он был близким другом Путина – они вместе проводили отпуск на юге Франции. Но Березовский стал самым большим врагом президента, когда их пути разошлись в 2000 г. Березовский сбежал в Англию, где провел нашумевшую кампанию против Путина, обвинив его в многочисленных преступлениях, Березовский был найден повешенным в своем особняке в графстве Суррей в 2013 г.

Александр Литвиненко. Офицер ФСБ Литвиненко сбежал в Лондон и работал как на Березовского, так и на МИ-6 (Секреетная развеедывательная служба Великобритании). В 2006 г. двое россиян – Дмитрий Ковтун и Андрей Луговой – якобы отравили его радиоактивным полонием в отеле в районе Мейфейр. После этого Путин заявил, что Литвиненко был слишком незначительной фигурой, чтобы его нужно было убивать. Но британское правительство считает, что российские власти совершили убийство Литвиненко по тщательно проработанному сценарию.