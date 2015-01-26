Die Welt: Новая мировая держава на Востоке – это иллюзия

Об этом пишет Хольгер Цшепиц в своей статье «Новая мировая держава на Востоке – это иллюзия», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Это был только вопрос времени, когда Москва начнет искать новых союзников и торговых партнеров. Через год после эскалации конфликта в Украине, экономические отношения между Россией и Западом находятся в самой нижней точке.

Но настроение на Всемирном экономическом форуме в Давосе дает понять, что Кремлю будет совсем нелегко создать серьезные союзы.

Прежде всего, угрозы России, отвернуться от Европы и объединить силы с растущей экономической державой Китаем, являются не более чем риторикой.

БРИК распадется

Потенциально такой союз имел бы значительный вес, особенно когда к двум бывшим коммунистическим государствам также присоединятся развивающиеся страны – Бразилия и Индия. Вместе, эти четыре страны БРИК (аббревиатура от первых букв Бразилии, России, Индии и Китая) образуют экономическую мощь, почти такую же большую, как США, и значительно больше, чем еврозона.

Но между странами БРИК есть большие различия. Собравшаяся в Давосе элита управления считает, что у китайско-российского союза мало шансов. С точки зрения международных лидеров, Россия – особый космос, который не просматривается насквозь.

Из-за рисков в России исключается и потенциально прибыльный бизнес. «Российское государство явно находится в лучшем положении, чем в 1998 году, но для компаний это не так», говорит инвестор из США и эксперт по России Билл Браудер.

От финансового банкротства, как и в 1998 году, Россия сегодня далека. Задолженность официально составляет 14 процентов по отношению к ВВП. Но опасность исходит от частного сектора. Многие корпорации имеют серьезные проблемы из-за экономических и финансовых санкций.

Но Москва не может позволить крупным компаниям пойти ко дну. Потеря рабочих мест может вызвать опасное недовольство в авторитарно управляемой стране. Поэтому, несколько миллиардов долларов помощи неизбежны, но такую помощь государство не сможет позволять себе вечно.

Во время российского финансового кризиса 1998 года, Международный валютный фонд (МВФ) еще предлагал помощь главному государству бывшего Советского Союза. Сегодня на это рассчитывать не приходится. Из-за конфликта с Западом, Кремль не может на это надеяться, говорят лидеры стран в Давосе.

«Ни один китайский частный инвестор не хочет вкладывать деньги в Россию»

Если ситуация в России и дальше будет ухудшаться, то надежда на финансовую помощь для Москвы из Пекина может оказаться иллюзорной. «Китай предоставит Москве помощь только на очень невыгодных условиях», говорит Браудер. И частный сектор в Китае, по его мнению, не хочет заниматься там бизнесом и идти на риск.

Проблема в том, что Китай и Россия с момента падения железного занавеса развивались в очень разных направлениях экономики. В то время как евро-азиатский гигант сильно зависит от экспорта сырьевых товаров, Китайская Народная Республика стала мастерской мира, но все больше и больше ставит на финансовую мощь и растущую финансовую индустрию. Сегодня китайская экономика в пять раз больше, чем в бывшей сверхдержаве.

«Независимо от национальных энергетических компаний ни один китайский частный инвестор не будет вкладывать деньги в Россию», убежден Браудер. И наоборот: россияне тоже не хотят вкладывать большие суммы денег в Китае: «Я не встретил в Давосе ни одного бизнесмена из Азии, который инвестировал бы в России или собирается это делать». Китайские государственные компании могут разве что поучаствовать в нефтяном секторе, чтобы обеспечить себе энергию.

Российский министр ведет себя высокомерно

На официальном сайте также не было заявлений о партнерстве. Хотя премьер Китая Ли Кэцян произносил вступительное слово на Всемирном экономическом форуме – при этом ему все же было важнее поговорить о реформах в своей стране, чем о сотрудничестве, например, с Москвой.

В свою очередь, российская сторона в Давосе дала понять, что связь между Москвой и Пекином не особенно сильна на экономическом уровне. «Я бы солгал, если бы сказал, что очень легко поехать в Китай или принимать их у себя дома и объединиться с ними», сказал Игорь Шувалов, первый заместитель премьер-министра России. «С ними очень сложно вести переговоры, это занимает время, но мы решительно настроены».

Шувалов представил отношения с Китаем заметно высокомерно; для многих наблюдателей это признак того, что между двумя странами не все в порядке. «Мы узнали, что молодые миллиардеры есть не только в Москве, но и в Китае», заявил третий по величине представитель кремлевской элиты в Давосе.

«Мы никогда не видели этого раньше, но теперь эти молодые ребята, эти молодые миллиардеры, приезжают в Москву». И он недвусмысленно дает понять, что Китай не сможет заменить Запад. «У нас нет никаких иллюзий».

Никаких авансов Западу

Но авансы Западу сейчас не входят в планы россиян. Поскольку в то же время Шувалов пригрозил Западу: «Вы должны знать менталитет Путина. Он никогда не отступит из-за санкций».

Также и российские лидеры бизнеса не продемонстрировали готовности к компромиссам. Председатель совета банковского учреждения ВТБ, Андрей Костин, предостерег от отключения России от международной платежной системы SWIFT, которая используется для глобальных сообщений и транзакций между брокерами, банками и биржами.

«Если это произойдет, ситуация моментально обострится. Уже на следующий день между Россией и США не будет никаких отношений, послы в Вашингтоне и Москве покинут города пребывания. Это было бы началом по-настоящему холодной войны».