Frankfurter Allgemeine: теперь у Ципраса есть выбор

В статье Николаса Буссе под названием «Теперь у Ципраса есть выбор», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine, пишется о том, что результат выборов в Греции отражает глубокое разочарование избирателей в политике жесткой экономии в последние годы, и в клиентских старых партиях. Когда-то гордая ПАСОК (социал-демократы), которая долгое время была политическим синонимом Греции, постепенно деградировала до мелкой партии. И «Новая демократия» бывшего премьер-министра Самараса не воспользовалась тем, что в последнее время после долгой засухи стали появляться признаки экономического восстановления. Большинство греческих избирателей выступили за крайние позиции, левые и правые.

Левый народный трибун с большой уверенностью

Победа Алексиса Ципраса и его движения «СИРИЗА», несмотря на известные особенности греческой избирательной системы, способствует созданию сильного большинства депутатов. Теперь Европе еще сложнее будет справиться с потребностями и ожиданиями этой находящейся в глубоком кризисе страны: левый народный трибун, который обещал своим избирателям луну с неба и объявил войну ЕС, почти не принимает во внимание партнеров по коалиции.

Раньше и в самой Греции ожидали, что после выборов не будет больше риторических споров, но для победителя из Афин это будет сложно. Он высоко поднял планку и слишком полагается на интуицию своих избирателей.

«Грексит» - больше не средство для оказания давления

Текущее соотношение сил в Европе сейчас не в пользу Ципраса. Как премьер-министр, он не найдет союзника ни в одном европейском правительстве, потому что во всех крупных странах-кредиторах, как и в странах-должниках, у власти умеренные и (разной степени) реформистские партии. Кроме того, это неоднократно и справедливо повторялось, еврозона может достаточно хорошо справиться с выходом Греции, поскольку фонд помощи ЕСМ (Европейский стабилизационный механизм) и финансовые поступления от Европейского центрального банка защитят другие страны с крупной задолженностью.

Ципрас не сможет обойти этот факт: Греция нуждается в большем количестве иностранных денег, либо от рынков, либо от ЕС. У него есть выбор между компромиссами с Тройкой и большим национальным банкротством, что может еще больше ухудшить положение страны.