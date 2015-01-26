К расстрелу редакции Charlie Hebdo отнеслись с пониманием 39% россиян, а 5% - даже "одобрили" теракт

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), больше половины россиян уверены: теракт в редакции Charlie Hebdo спровоцировали сами журналисты еженедельника, пишет российское издание "Коммерсант".

74% россиян в курсе, что 7 января в редакции сатирического еженедельника Charlie Hebdo террористы расстреляли 12 человек. 30% считают основной причиной происшедшего "поведение французских журналистов, оскорбивших религиозные ценности мусульман". Чаще других так считают сторонники "Единой России" и КПРФ.

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25% заявили, что теракт произошел из-за политики французского правительства, "позволившего журналистам оскорблять религиозные ценности". Еще 11% граждан назвали причиной трагедии то, что правительство Франции допустило приток большого количества мусульман в страну. 8% заявили, что проблема "в поведении нескольких мусульманских экстремистов, ответивших насилием на карикатуры". 6% полагают, что теракт — это результат непрофессиональной работы французских спецслужб.

Только 5% россиян обвинили в трагедии "политику самопровозглашенного "Исламского государства"". По их мнению, журналистов убили "из-за ненависти исламских экстремистов к светскому государству и свободе слова".

"Не понимают и не одобряют" поступок людей, напавших на редакцию Charlie Hebdo, 48% россиян. 39% "не одобряют" расстрел 12 человек, но "понимают причины поступков" террористов. А 5% не только понимают, но и "одобряют поступок людей", расстрелявших десять сотрудников журнала и двух полицейских.