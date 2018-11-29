Стало известно, при каких обстоятельствах Трамп решил отменить встречу с Путиным

Перед этим президент США советовался с чиновниками Белого дома.

Президент США Дональд Трамп решил отменить встречу с российским президентом Владимиром Путиным в самолете по пути на саммит G20.

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Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

По ее словам, во время полета Трамп беседовал с государственным секретарем Майком Помпео и главой аппарата Белого дома Джоном Келли, а также звонил советнику по вопросам национальной безопасности Джону Болтону.

Также американское и российское правительства обменялись телефонными звонками.

По словам Сандерс, она не знала о разговоре Трампа и Путина об отмене встречи.

Ранее в интервью изданию Washington Post Трамп заявил, что может отменить запланированную встречу с Путиным на саммите G20 из-за российской агрессии против Украины.

Напомним, утром 25 ноября Россия заблокировала проход к Керченскому проливу украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществить переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, вследствие чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Все 24 моряка, находившиеся на судах, попали в плен. Трое из них ранены.

Все украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).