Трамп ответил на вопрос об изменениях в программе республиканцев по военной помощи Украине

Трамп заявил, что во время предвыборной гонки 2016 года не был осведомлен об изменениях в программе Республиканской партии относительно поставок вооружений Украине.

Спецпрокурор по российскому делу Роберт Мюллер спрашивал президента США Дональда Трампа о предоставлении оружия Украине, сообщает ABC.

Трамп заявил, что во время предвыборной гонки 2016 года не был осведомлен об изменениях в программе Республиканской партии относительно поставок вооружений Украине.

Спецпрокурора, в частности, интересовало, какую роль Трамп сыграл в изменении в положений предвыборной программы. Трамп заверил Мюллера, что, насколько помнит, он не был осведомлен об изменениях в документе.

Ранее стало известно, что из проекта было удалено положение о необходимости передачи американских вооружений Украине.