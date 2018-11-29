Трамп ответил на вопрос об изменениях в программе республиканцев по военной помощи Украине
02:54, 29 ноября 2018Мир
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Трамп заявил, что во время предвыборной гонки 2016 года не был осведомлен об изменениях в программе Республиканской партии относительно поставок вооружений Украине.
Дональд Трамп / REUTERS
Спецпрокурор по российскому делу Роберт Мюллер спрашивал президента США Дональда Трампа о предоставлении оружия Украине, сообщает ABC.
Трамп заявил, что во время предвыборной гонки 2016 года не был осведомлен об изменениях в программе Республиканской партии относительно поставок вооружений Украине.
Спецпрокурора, в частности, интересовало, какую роль Трамп сыграл в изменении в положений предвыборной программы. Трамп заверил Мюллера, что, насколько помнит, он не был осведомлен об изменениях в документе.
Ранее стало известно, что из проекта было удалено положение о необходимости передачи американских вооружений Украине.
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