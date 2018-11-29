Украинские моряки ценой плена и ранений задокументировали непреложный факт: РФ ведет войну против Украины - российский журналист

Украинские власти решились на очень правильную провокацию, уверен представитель СМИ.

Слово “провокация” в отношении рейда трех украинских кораблей из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив звучит и в Украине, и в России. Между тем в самом этом слове не заложен только отрицательный смысл. В частности, иногда можно спровоцировать людей и даже целые государства на адекватное восприятие реальности, если эта адекватность утрачена.

Об этом пишет российский журналист Семен Новопрудский в издании "Новое время".

Украинские власти решились на очень правильную провокацию.

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"К великому сожалению, других способов объяснить Европе и США, что Украина не по своей воле ведет затяжную войну с агрессором, угрожающим безопасности Евросоюза и всего человечества (в том числе — публичным ядерным шантажом), практически не осталось. Я хорошо понимаю украинских критиков Петра Порошенко, считающих, что с помощью двух военных катеров и одного буксира он пытается решить свои внутриполитические проблемы и остаться у власти после президентских выборов или (что вряд ли удастся) без них. И мне просто смешно, когда в том же самом Порошенко обвиняют в России: Владимир Путин решает свои внутриполитические проблемы с помощью Украины четыре с половиной года. Если из телеэфира ведущих общенациональных российских каналов убрать Украину, у них тут же исчезнет минимум половина вещания: рассказывать о России русская машина пропаганды за последние годы отвыкла и разучилась. И уж точно не путинской России учить кого-то правильным выборам или смеяться над военным положением. Россия живет на военном положении с ограничением прав и свобод граждан пятый год, хотя формально ни с кем не воюет. Даже проживая внутри трагических обстоятельств — войны (как Украина) или квазитоталитарной диктатуры (как Россия), — важно сохранять способность оценивать любое конкретное политическое действие не только с позиций сегодняшнего дня, но и с позиций истории", - пишет журналист.

Украинские моряки ценой плена и ранений задокументировали непреложный факт: Россия ведет войну с Украиной.

"Никаких формальных юридических препятствий для рейда любых украинских кораблей — военных или гражданских — из Одессы в Мариуполь нет и быть не может. Военные корабли Украины имеют абсолютное право ходить из одного украинского порта в другой. Но не имеют возможности. Если до сих пор Россия кормила мир и свое население бесконечными сказками про ихтамнетов, про заблудившихся на украинской территории (почему-то с оружием) российских десантников-отпускников, о добровольцах и ополченцах, теперь три украинских корабля были атакованы пограничными войсками ФСБ России. Причем на территории, которую считает российской только сама Россия, а украинской — весь остальной мир. Россия публично солгала миру о событиях в Керченском проливе дважды. Первый раз, когда сообщила, что украинские корабли якобы повернули назад, хотя они были захвачены вместе с экипажами. И второй — когда российские агентства ближе к ночи 25 ноября стали распространять фейк о якобы массированных обстрелах украинскими военными так называемой ДНР в отместку за действия российских пограничников. Причем эту ложь — впервые в истории — опровергли даже официальные представители “ДНР”. Миру предъявлено наглядное, официально подтвержденное самим агрессором доказательство того, что именно Россия ведет войну с Украиной. Что именно Россия, вопреки действующему соглашению с Украиной от 2003 года, препятствует свободе судоходства в Керченском проливе и Азовском море. Что именно Россия не дала трем украинским кораблям пройти из одного украинского порта в другой. И если бы украинские моряки погибли, их убийцами тоже были бы официальные российские военнослужащие, а не мифические ихтамнеты", - утверждает Новопрудский.

"Значит ли это, что после керченского рейда обязательно последуют новые санкции против России? Нет. Но и Европе, и США напомнили: алло, война продолжается. Да, есть этическая проблема. Стоило ли рисковать жизнью моряков? Стоило ли дополнительно злить агрессора? Но об этом легко рассуждать странам, у которых Россия не отняла территории, не убила тысячи их граждан. Украина уступает России в размерах, численности населения и военной мощи. Украина, в отличие от России, не обладает ядерным оружием. Поэтому Украина имеет мало возможностей напомнить миру о том, какой опасности она подвергается уже четыре с половиной года и кто является главным инициатором этой войны. Кроме того, это важное напоминание для самой России: отняв Крым, вы не решили проблему собственной безопасности — вы стали еще и морскими пиратами и преступниками. Путин понимает только силу. Но эта сила вполне может быть мягкой.

Керченский рейд — прежде всего очень важный политический жест Украины по отношению к России и миру, который показывает реальную оптику войны. Что делать, если по-другому не понимают", - заключает Новопрудский.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход к Керченскому проливу украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществить переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, вследствие чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Все 24 моряка, находившиеся на судах, попали в плен. Трое из них ранены.

Все украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).