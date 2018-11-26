МИД выступает за введение именно биометрического визового режима с РФ - Климкин

По словам главы МИД, чтобы разорвать дипломатические отношения с РФ, необходимо сначала решить, кто будет защищать интересы 2,5 миллиона украинцев на территории России.

Министерство иностранных дел Украины выступает за введение именно биометрического визового режима с Российской Федерацией.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на внеочередном заседании Верховной Рады.

«Мы должны прийти не просто к визовому режиму, поскольку клеить этикетки в паспорта граждан страны-агрессора нет смысла, а именно биометрическому визовому режиму», - сказал он.

По словам Климкина, МИД предлагает изменения и относительно служебных и дипломатических паспортов граждан РФ.

«Сейчас мы будем также инициировать отмену такого режима и для дипломатических и служебных паспортов с Россией», - отметил он.

Кроме того, министр отметил, что дипломатические отношения с РФ пока существуют только на бумаге, но их разорвать можно лишь после того, когда будет решен вопрос, кто будет защищать в таком случае интересы граждан Украины в РФ.

«Что касается дипломатических отношений с Россией, я говорил: нам по определениям эти отношения не нужны, и у нас по факту нет таких отношений. Но мы должны найти форму, каким образом и кто будет помогать и заботиться о 2,5 миллиона украинцев, которые еще находятся в РФ, и делать всю ту работу, которую делают наши консулы в контексте помощи политическим заключенным», - отметил Климкин.

«Я надеюсь, мы в ближайшее время сможем предложить решение», - добавил глава МИД.