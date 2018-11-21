Украина требует реформировать Совбез ООН (видео)

Украинский представитель в ООН напомнил, что Россия ветирует любой документ, который касается Крыма и войны на Донбассе.

Советник постоянного представительства Украины при ООН Эдуард Фесько во время выступления на Генеральной ассамблее заявил о необходимости реформировать Совет безопасности Организации Объединенных Наций.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По его мнению, нынешний формат Совета безопасности ООН не является эффективным из-за возможности любого постоянного члена ООН наложить вето на документ. Именно поэтому большинство современных конфликтов в мире не решается.

Читайте такжеРоссия в Совбезе ООН хотела пригласить для выступления представителя боевиков "ЛНР"

Намекал Фесько на Россию, которая, по его словам, ветирует любой документ, который касается Крыма и войны на Донбассе. Поэтому дипломат призвал к тому, чтобы восточную Европу в Совбезе представляла минимум еще одна страна кроме России.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что договариваться с РФ о мире на Донбассе бесполезно, только миротворцы ООН могут заставить ее выполнять взятые на себя обязательства и обеспечить выполнение безопасного компонента Минских соглашений.

26 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина, США, Германия и Франция уже давно подготовили совместный проект резолюции Совета безопасности ООН о размещении миротворческих сил на Донбассе. По его словам, страны вынесут на рассмотрение Совбеза эту резолюцию.