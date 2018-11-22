Адвокат Трампа отменил запланированный допрос президента США по «российскому делу» - СМИ

Допрос Трампа был отменен после того, как офис Мюллера предоставил планируемые к обсуждению темы.

В расписании президента США Дональда Трампа стояла встреча с командой специального прокурора США Роберта Мюллера, которая ведет «российское дело».

Однако допрос Трампа был отменен после того, как офис Мюллера предоставил планируемые к обсуждению темы, передает агентство Associated Press.

По данным агентства, встреча была запланирована на 27 января, к планированию был подключен и глава аппарата Белого дома Джон Келли. Как сообщается, он настаивал, чтобы допрос президента США состоялся в Кэмп-Дэвид — загородной резиденции Трампа. Предполагалось, что об этом не будет сообщено прессе.

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По мере приближения этой даты, прокурор из команды Мюллера Джим Кворлс рассказал Белому дому о 16 темах, которые хотел бы поднять Мюллер во время допроса Трампа. В их числе — экс-глава ФБР Джеймс Коми, его осведомленность о допросе экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Отмечается, что на тот момент адвокат из команды Трампа Джон Дауд отменил интервью и сказал команде Мюллера, что ответы на эти вопросы можно найти в «документах и свидетельских показаниях». Дауд также, как сообщается, поставил под сомнение «уместность» интервью.

Недавно президент США предоставил Мюллеру письменные ответы на вопросы Мюллера о «российском вмешательстве». Как сообщается, он не ответил на такие вопросы, как препятствие правосудию.