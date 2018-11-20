Обвиняемому в нападении на футболистов "Боруссии" россиянину грозит пожизненное заключение

Россиянин признал свою вину, но отрицал намерение кого-то убить.

Прокуратура Дортмунда просит суд назначить обвиняемому в нападении на немецкую футбольную команду "Боруссия Дортмунд" Сергею В. наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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Об этом сообщает в понедельник, 19 ноября, пресс-служба суда в Дортмунде, в котором в этот день состоялись судебные прения по делу Сергея В., передает DW.com.

Сергей В. обвиняется в покушении на убийство 28-ми лиц из корыстных побуждений, незаконном приобретении взрывчатки, а также в приведении в действие взрывных устройств.

Взрывы возле автобуса дортмундской "Боруссии" произошли 11 апреля 2017 года. 28-летний гражданин России и Германии Сергей В. был задержан по этому делу через десять дней. Следователи выяснили, что он устроил взрывы, предварительно купив опционные сертификаты на продажу акций "Боруссии". Общая стоимость приобретенных им ценных бумаг на продажу составила 78 тысяч евро, а срок действия истекал 17 июня 2017 года. Обвиняемому вменяют, что он делал ставку на обвал акций "Боруссии", который должна была бы повлечь гибель нескольких игроков команды. По оценкам специалистов, при разных вариантах падения курса ценных бумаг, он мог получить прибыль от 550 тысяч до миллиона евро.

В ходе судебного разбирательства Сергей В. признал свою вину, но отрицал намерение кого-то убить. По его словам, он хотел просто имитировать нападение и специально произвел взрывное устройство таким образом, чтобы игроки команды не получили травм.