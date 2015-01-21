Корабль-разведчик РФ внезапно вошел в порт Гаваны накануне переговоров Кубы и США

Об этом передают РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Как передает агентство, визит "Виктора Леонова" не был официально анонсирован властями Кубы.

"В этом нет ничего беспрецедентного. Это не редкость. Это не вызывает тревоги", — сообщил представитель американского министерства обороны.

Минобороны РФ пока не предоставило комментарии.

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О целях пребывания российского корабля в порту Гаваны не сообщается.

Ранее, в декабре 2014 года, президент США Барак Обама в телеобращении к стране объявил о начале восстановления дипломатических отношений между США и Кубой. Обама также отметил, что США будут предпринимать шаги по наращиванию торговых отношений с Кубой. Кроме того, США в ближайшее время откроют свое посольство в Гаване. Американский лидер также заявил о предстоящих двусторонних визитах высокопоставленных представителей Кубы и США.