США смягчают санкции в отношении Кубы

Об этом сообщает телеканал CNN.

Согласно решению ведомства, граждане США смогут посещать Кубу, указав одну из десяти возможных целей прибытия в страну, не получая специального разрешения от правительства. Тем не менее, запрет на визит в страну в туристических целях все еще остается в силе. Кроме того, американцы смогут использовать на Кубе кредитные карты, а американские компании - экспортировать различную компьютерную и иную технику, пишет LB.ua.

Читайте такжеОппоненты Обамы обещают блокировать инициативы по нормализации отношений с Кубой

В декабре 2014 года президент США Барак Обама в телеобращении к стране объявил о начале восстановления дипломатических отношений между США и Кубой.

Обама также отметил, что США будут предпринимать шаги по наращиванию торговых отношений с Кубой. Кроме того, США в ближайшее время откроют свое посольство в Гаване. Американский лидер также заявил о предстоящих двусторонних визитах высокопоставленных представителей Кубы и США.

Также Обама пообещал, что Куба станет более открытой страной для ряда категорий американцев, в частности для тех, кто отправляется туда с бизнес-целями или у кого на Кубе есть родственники.

Отношения США и Кубы резко ухудшились после революции 1959 года, которая привела к власти брата Рауля Кастро - Фиделя. Тогда были национализированы сотни американских компаний, работавших тогда на Кубе. Вашингтон и Гавана разорвали дипломатические отношения, США также наложили на Кубу торговое эмбарго.