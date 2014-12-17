Обама официально объявил о нормализации отношений с Кубой (видео)

Президент США Барак Обама официально объявил в среду о нормализации отношений с Кубой, передает LB.ua.

"Это самое значительное изменение нашей политики более чем за 50 лет. Мы покончим с устаревшим подходом, который на протяжении десятилетий не помогал нам продвигать свои интересы. Вместо этого мы начнем нормализовывать отношения между нашими странами", - сказал Обама.

Как говорится в заявлении Белого дома, десятилетия изоляции Кубы со стороны США не дали возможности добиться появления демократической, процветающей, стабильной Кубы.

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"Мы не можем делать все то же самое и ожидать других результатов. Если мы пытаемся подтолкнуть Кубу к коллапсу, это не в интересах Америки и кубинского народа", - заявили в Белом доме.

Однако речь о снятии санкций против Кубы пока не идет, поскольку санкции вводились конгрессом, и чтобы их снять, нужно также его согласие.

Ранее в среду стало известно, что кубинское правительство освободило американского заключенного Алана Гросса, осужденного за шпионаж. Освобождение Гросса - часть сделки по обмену заключенными между Кубой и США. Помимо него, кубинские власти отпустили на свободу американского агента, находившегося в заключении на протяжении более чем 20 лет. В свою очередь власти США освободили трех кубинских разведчиков, осужденных за шпионаж в 2001 году.

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Отношения США и Кубы резко ухудшились после революции 1959 года, которая привела к власти брата Рауля Кастро - Фиделя. Вашингтон и Гавана разорвали дипломатические отношения, а США также наложили на Кубу торговое эмбарго.