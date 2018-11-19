В США продали "Золотой глобус" Мэрилин Монро за рекордные $250 тысяч (видео)

За 490 тысяч долларов с молотка ушел автомобиль "Форд" 1956 года.

В Лос-Анджелесе (США) прошел аукцион, на котором были распроданы вещи известной киноактрисы Мэрилин Монро.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, за 490 тысяч долларов с молотка ушел автомобиль голливудской иконы "Форд" 1956 года, на котором Монро ездила на протяжении шести лет. Не смотря на то, что машину реставрировали, в ней до сих пор сохранились оригинальные запчасти. Водительские права девы в штате Коннектикут купили за 10 тысяч долларов.

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За рекордные 250 тысяч долларов с молотка ушла награда - "Золотой глобус". Отмечается, что за такую цену престижную статуэтку не продавали ни на одном аукционе.

Как сообщал УНИАН, еврейский молитвенник, который принадлежал Мэрилин Монро, в октябре этого года был выставлено на аукцион. Книга кремового цвета, которая была издана в 1922 году, продавалась на аукционе "J. Greenstein & Co" в Сидархерсти, Лонг-Айленд. Стартовая цена составляла 4600 долларов США.