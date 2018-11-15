КНДР протестировала «передовое» стратегическое оружие

Протестированное стратегическое оружие было «недавно разработано» и является «передовым».

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в пятницу, 16 октября, посетил военный полигон, где прошли успешные испытания «передового» оружия.

Отмечается, что протестированное стратегическое оружие было «недавно разработано» и является «передовым». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на «Ренхап».

На северокорейском телеканале KCTV также заявили, что это оружие «разрабатывалось долгое время».

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Дополнительной информации об оружии не приводится.

Ранее телеканал NBC сообщал, что КНДР продолжает работать над программой баллистических ракет вопреки обещаниям свернуть ракетную программу.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что сведения СМИ «ошибочны» и он первый сообщит, если ситуация с Северной Кореей вновь станет напряженной.