Британский министр по "брекзиту" подал в отставку

Рааб подал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй прошение об отставке.

Британские министры по вопросам «Брексита» Доминик Рааб и по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара объявили, что уходят в отставку из-за несогласия с проектом соглашения по выходу Великобритании из ЕС.

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«Я не могу с чистой совестью поддерживать условия, предлагаемые для нашей сделки с Евросоюзом», - написал он в своем "Твиттере". Он разместил на странице послание к премьер-министру Терезе Мэй, в котором содержатся объяснения предпринятому им шага. По его словам, условия по режиму в Северной Ирландии угрожают целостности Великобритании. Кроме того, он против того, чтоб в ЕС было право «вето» на выход Великобритании из союза.

«С большой горечью и сожалением я подал премьер-министру прошение об отставке с поста министра по делам Северной Ирландии», - также написал в "Твиттере" Вара.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября кабинет министров Великобритании одобрил проект соглашения об условиях выхода страны из Европейского союза. Заседание длилось пять часов. По данным британской прессы, против плана Терезы Мэй по «брекзиту» открыто выступили 11 министров.