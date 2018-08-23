Правительство Великобритании разработало план действий на случай Brexit без соглашения с ЕС

Если правительство не договорится с еврочиновниками, британцы, которые посещают ЕС, могут столкнуться с дополнительными сборами с кредитных карточек.

Правительство Великобритании опубликовало инструкцию на тот случай, если Великобритания покинет Европейский Союз, не заключив соглашение с Брюсселем.

Как передает Европейская правда, инструкция содержит указания для предприятий, которые могут столкнуться с дополнительной бюрократией на границах, а также планы избежания нехватки лекарств.

Британцы, которые посещают ЕС, также могут столкнуться с дополнительными сборами с кредитных карточек.

В британском правительстве говорят, что достижение соглашения с Брюсселем является главным приоритетом и сейчас наиболее вероятным исходом, однако надо быть готовыми к альтернативному развитию событий, а без соглашения возможны "кратковременные нарушения".

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Инструкция состоит из 25 документов, посвященных таким отраслям, как медицина, финансы и сельское хозяйство. В ней, в частности, говорится, что:

- Стоимость карточных платежей между Великобританией и ЕС будет вероятно увеличиваться и не будет покрываться запретом на дополнительные сборы;

- Бизнес, который торгует с ЕС, должен подготовиться к новым таможенных проверок и, возможно, ему придется заплатить за новое программное обеспечение или материально-техническую помощь;

- Британцы, которые живут в других странах Европы, могут потерять доступ к банковским и пенсионным услугам в Великобритании без действий ЕС;

- Для импорта ядерных материалов с ЕС может потребоваться лицензия;

- Великобритания продолжит принимать лекарства, протестированные в ЕС, чтобы обеспечить бесперебойные поставки.

Министр по вопросам Brexit Доминик Рааб отверг, по его словам, "дикие заявления" о том, что отсутствие соглашения с ЕС может вызвать "сэндвич-голод" в Великобритании.

"Позвольте заверить вас, что несмотря на одно из самых глупых заявлений, вы все равно сможете насладиться BLT-сэндвичем (сэндвич с беконом, салатом и помидорами. – Ред.) после Brexit, и у нас нет планов развернуть армию для поддержки поставок продовольствия", - сказал он.

Лейбористы заявляют, что результат без соглашения будет "катастрофическим" и "полным провалом правительства вести переговоры" от имени Великобритании.

Великобритания перестанет быть членом ЕС 29 марта 2019 года.

Как сообщал УНИАН, половина британцев хочет повторного референдума о Brexit.