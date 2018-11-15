Евросоюз опубликовал полный текст соглашения по Brexit

Текст на 585 страницах размещен на сайте Еврокомиссии.

Европейская комиссия обнародовала текст проекта соглашения о выходе Великобритании из состава Европейского Союза и Европейского сообщества по атомной энергии.

Текст на 585 страницах размещен на сайте Еврокомиссии. В документе указано, что текст согласован на уровне переговорщиков Лондона и Брюсселя 14 ноября 2018 года.

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В свою очередь глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что уже проинформировал главу Европейского совета Дональда Туска об одобрении текста соглашения со стороны Британии. По его словам, достигнут решительный прогресс в переговорах, что позволяет перейти на следующий этап Brexit.

Напомним, что кабинет министров Великобритании поддержал проект соглашения о Brexit после "бурных" дебатов.