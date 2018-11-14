Поставили на место: Путина в Сингапуре заставили пройти через металлоискатель

До этого сингапурские силовики досмотрели помощника президента Юрия Ушакова.

Президент Владимир Путин 14 ноября принял участие в саммите Россия — АСЕАН, который проходит в торгово-выставочном центре Suntec в Сингапуре.

Там его попросили пройти через рамку металлоискателя, пишет в репортаже с саммита специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников. Журналист называет это «без преувеличения уникальной ситуацией».

Утром, приехав в центр, Путин «хотел пройти, как обычно, мимо» металлоискателя, но его «аккуратно перенаправили именно сквозь рамку», пишет Колесников. Металлоискатель сработал. Как на это отреагировали сотрудники службы безопасности, автор репортажа не уточнил.

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По словам Колесникова, который вошел в «кремлевский пул» в 2001 году, обычно в таких случаях для президента открывают дополнительный отгороженный проход. Впрочем, добавил журналист, до этого сингапурские силовики досмотрели помощника президента Юрия Ушакова — причем прямо в автобусе, когда чиновник должен был встречать Путина у трапа самолета.

Саммит Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проходит в Сингапуре с 13 по 15 ноября. В обеспечении безопасности участвуют пять тысяч полицейских и сотрудники других силовых ведомств. В полиции операцию назвали уникальной, так как дополнительные силы развертывают в центре города-государства.