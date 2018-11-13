Премьер Чехии отрицает насильственный вывоз сына в оккупированный Крым: "мой сын душевнобольной"

Бабиш возразил, что его сына кто-то похищал, отметив, что он уехал из Чехии добровольно.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отрицает обвинения своего сына, что он насильно вывез его в оккупированный Крым, чтобы спрятать на фоне коррупционного скандала.

По словам премьера Бабиша, информация о похищении его сына не соответствует действительности, пишет Европравда со ссылкой на издание Novinky.

"Мой сын душевнобольной, он принимает лекарства, ему нужен надзор и он живет со своей матерью в Швейцарии", - написал Бабиш в sms-комментарии изданию. Он добавил, что его дочь Адриана страдает биполярным расстройством.

Бабиш возразил, что его сына кто-то похищал, отметив, что он уехал из Чехии добровольно.

"Моего сына никто не похищал, он добровольно покинул Чехию. Я отвергаю эту манипуляцию и неоправданное давление со стороны журналистов на правоохранительные органы. Мне жаль, что идет организованная охота на мою семью, которая началась с момента моего прихода в политику", - отметил Бабиш.

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Сын чешского премьера Андрей Бабиш-младший в интервью журналистам заявил, что в прошлом году отец распорядился насильно вывезти вывезти его в Крым в связи с коррупционным делом вокруг "Гнезда Аиста".

Бабиш-младший называл свое пребывание в Украине "похищением" в электронном письме, направленном в прошлом году чешской полиции. Полиция подтвердила во вторник, что она расследует информацию СМИ и оценивает ее правдивость.

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле "Гнезда аиста", которое касается махинаций со средствами ЕС.

В 2008 году семья Бабиша выкупила старинный особняк, который решил переоборудовать в люксовый конференц-центр "Гнездо аиста". Сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн составил грант Евросоюза на поддержку малого бизнеса.

Премьер-министр Чехии отмежевался от скандала и заявил, что "Гнездо аиста" принадлежит его детям.