В аудиозаписях убийства саудовского журналиста упоминается "босс" убийц - СМИ

Турецкая разведка также считает, что член спецотряда разговаривал с одним из помощников саудовского принца.

Убийцы оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в отчете руководству упомянули о некоем боссе.

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Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в разведке. На записях, имеющихся в распоряжении разведок Турции и США, один из членов команды убийц попросил своего руководителя передать "вашему боссу", что "дело сделано", передает Новое время. Источники предполагают, что "боссом" является наследный принц Мохаммед бин Салман.

Турецкая разведка также считает, что член спецотряда (предположительно, спецагент Махер Абдулазиз Мутреб) разговаривал с одним из помощников саудовского принца. Однако, турецкие официальные лица и американская разведка заявили, что записи не доказывают причастность саудовского кронпринца к убийству Хашукджи.

Саудовская Аравия отрицает, что наследный принц имел отношение к убийству оппозиционного журналиста.

Как сообщал УНИАН, журналист Джамаль Хашкуджи, известный своими критическими взглядами на политику наследного принца Саудовской Аравии, 2 октября вошел в здание саудовского консульства в Стамбуле и исчез. Турецкие власти сразу заговорили о том, что журналиста, скорее всего, убили в здании дипучреждения. Саудовская сторона настаивала, что журналист покинул консульство в тот же день совершенно невредимым. По мере того, как появлялись доказательства смерти Хашкуджи, Эр-Рияд сначала заявил, что он действительно погиб в ходе драки с сотрудниками консульства, а затем признал, что убийство было умышленным. Возглавляющий расследование генеральный прокурор Турции Ирфан Фидан заявил, что журналист был задушен сразу после того, как вошел в здание дипучреждения. Затем его тело расчленили и избавились от останков, которые до сих пор не обнаружены.