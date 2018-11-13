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Российскому оппозиционеру Навальному запретили выезд за границу

09:10, 13 ноября 2018
Мир
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15 ноября Европейский суд по правам человека должен вынести финальное решение по иску Алексея Навального к российским властям / instagram.com/navalny

Утром 13 ноября политик прибыл в московский аэропорт, чтобы вылететь во французский Страсбург на объявление решения Европейского суда по правам человека в своем деле, сообщил в Twitter.

"Пограничники сообщают, что выезд из России мне закрыт. Есть какое-то письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему - нет ", - рассказал Навальный.

Как известно, 15 ноября Европейский суд по правам человека должен вынести финальное решение по иску Алексея Навального к российским властям.

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Политик жаловался на семь случаев своего незаконного задержания на массовых мероприятиях в период с 2012 по 2014 год. Ранее ЕСПЧ назначил компенсацию Навальному по этому делу в размере 63,7 тысячи евро, но ее оспорил Минюст РФ.

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Теги: #Россия#Алексей Навальный