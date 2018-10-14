Российский оппозиционер Навальный вышел на свободу (фото)

Навального арестовали на 20 суток 24 сентября за акцию против пенсионной реформы.

Российский оппозиционер Алексей Навальный утром в воскресенье, 14 октября, вышел на свободу из спецприемника, где отбывал административный арест.

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"Мне кажется, что за те 50 дней, которые я здесь сижу, мы увидели еще много доказательств того, что этот режим окончательно деградировал – от провалов во внешней разведке до провалов в космической отрасли. И если кто-то думает, что этими арестами нас можно запугать или остановить, то это, конечно, не так", – сказал Навальный после освобождения, передает «Радио Свобода».

Навального арестовали на 20 суток 24 сентября за акцию против пенсионной реформы. Его задержали через несколько минут после выхода из спецприемника, где он отбывал 30 суток за январскую забастовку избирателей.

Оппозиционер не исключает, что на него могут завести уголовное дело за неоднократное нарушение порядка проведения митингов.