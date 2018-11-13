Эскалация на Ближнем Востоке: Израиль нанес удары по сектору Газа

В ответ на обстрел с палестинской стороны, Израиль нанес удары по сектору Газа. Главной целью были позиции ХАМАС.

Израильская армия в понедельник, 12 ноября, нанесла удары по более чем 20 вероятных позициях боевиков палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

Всего было выпущено более 200 ракет. Вследствие авиаударов по меньшей мере трое палестинцев погибли, сообщает министерство здравоохранения Газы, пишет DW.

Израильтяне нанесли удары в ответ на обстрелы со стороны Газы. Ранее в этот же день палестинцы выпустили с территории Сектора Газы в сторону Израиля более 80 ракет, сообщается в официальном Twitter израильской армии. Часть ракет были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол". Израильская сторона сообщила о нескольких раненых в результате обстрела палестинцев.

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Резкое обострение ситуации в пограничном районе произошло после столкновения израильских солдат и боевиков ХАМАС в воскресенье, 11 ноября. В результате перестрелки погиб подполковник сил специального назначения Армии обороны Израиля, еще один офицер получил ранения. ХАМАС сообщил о семи погибших палестинцах.

Напряжение между Израилем и Сектором Газа усилилось весной этого года. От конца марта на границе проходят антиизраильские протесты, которые порой приводят к столкновениям с израильскими силами безопасности.