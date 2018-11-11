Кортеж Трампа в Париже «атаковали» полуголые активистки Femen (фото, видео)

На оголенных грудях активисток были надписи "Парад лицемеров", "Gangsta party" и "Фейковые миротворцы".

В Париже активистки Femen прорвались к кортежу президента США Дональда Трампа, который следовал на церемонию, посвященную 100-летию окончания Первой мировой войны.

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Об этом сообщается в блоге организации. Активисты обвинили мировых лидеров, прибывших на церемонию, в лицемерии и поддержке вооруженных конфликтов по всему миру.

11-Novembre: des Femen forcent le passage du convoi de Donald Trump pic.twitter.com/POdI4Q7wVK — BFMTV (@BFMTV) 11 ноября 2018 г.

На оголенных грудях активисток были надписи "Парад лицемеров", "Gangsta party" и «Фейковые миротворцы». Девушек увели правоохранители.

Ранее сообщалось, что одна из основательниц скандального женского движения Femen Оксана Шачко покончила с собой, повесившись в собственной квартире в Париже.