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Кортеж Трампа в Париже «атаковали» полуголые активистки Femen (фото, видео)

15:00, 11 ноября 2018
Мир
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Femen провели "голую" акцию в Париже / Facebook - FEMEN

В Париже активистки Femen прорвались к кортежу президента США Дональда Трампа, который следовал на церемонию, посвященную 100-летию окончания Первой мировой войны.

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Об этом сообщается в блоге организации. Активисты обвинили мировых лидеров, прибывших на церемонию, в лицемерии и поддержке вооруженных конфликтов по всему миру.

На оголенных грудях активисток были надписи "Парад лицемеров", "Gangsta party" и «Фейковые миротворцы». Девушек увели правоохранители. 

Ранее сообщалось, что одна из основательниц скандального женского движения Femen Оксана Шачко покончила с собой, повесившись в собственной квартире в Париже.

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Теги: #Трамп#Париж#акция Femen