Стало известно, как ушла из жизни основательница Femen Оксана Шачко

12:12, 24 июля 2018
Общество
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Основательница Femen Оксана Шачко повесилась в собственной квартире в Париже / фото Instagram

Об этом "Украинской правде" рассказала другая основательница Femen Анна Гуцол.

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"Предварительно самоубийство, но ждем официальный ответ полиции. Оксана повесилась. Ее друзья утверждают, что видели ее в пятницу последний раз. А вчера решили выбить дверь и нашли ее", - рассказала Гуцол.

Она добавила, что сейчас уже связались с украинским посольством, и решается вопрос о похоронах Шачко.

Как сообщал УНИАН, 23 июля стало известно, что активистка и одна из основательниц движения Femen Оксана Шачко покончила жизнь самоубийством. Оксана оставила записку на английском, обращенную к парижской богеме, с которой она в последнее время тесно общалась: "вы все фейк".

Знакомые девушки говорят, что это была уже третья попытка суицида за последние два года.

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Теги: #самоубийство#активистка Femen