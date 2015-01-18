СМИ: В Афганистане талибы убили бывшего парня Бритни Спирс

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на New York Daily News.

44-летний пилот вертолета был сбит во время полета над Кабулом, где он работал в качестве частного подрядчика, занимаясь перевозкой чиновников. Тело летчика было доставлено в США на прошлой неделе. Похороны прошли в Лос-Анджелесе.

Источник, близкий к поп-исполнительнице, заявил, что Спирс «опустошена». «Бритни считала Джона прекрасным человеком», — отметил он.

Читайте такжеНАТО начинает новую небоевую миссию в АфганистанеКак поясняет издание, Спирс и Сандал познакомились в 2007 году на курсах анонимных алкоголиков в Лос-Анджелесе. Мужчина в то время работал в проектах, связанных с недвижимостью. Певица позже признавалась, что именно Сандал помог ей преодолеть пагубное пристрастие к спиртному.

Афганские талибы ощутимо активизировались на фоне вывода из страны Международных сил содействия безопасности (ISAF) в конце декабря 2014 года.

ISAF были созданы в 2001 году для борьбы с талибами в Афганистане.